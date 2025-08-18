В Госдуме захотели в пять раз повысить сбор за права для одной категории водителей

В Госдуме захотели в пять раз повысить сбор за права для водителей из категории мигрантов, получающих национальные удостоверения. С предложением выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

В распоряжении агентства оказалось обращение парламентариев на имя главы Минфина Антона Силуанова. Авторы документа обращают внимание, что в настоящий момент к работе в такси допускаются водители с выданными в России национальными правами ряда государств. К ним относятся Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргызстан. По мнению парламентариев, данная практика требует повышенного внимания к вопросам контроля квалификации таких автомобилистов.

В связи с этим парламентарии выступили за повышение пошлин за получение мигрантами национальных водительских удостоверений, в том числе в замен испорченных и утерянных, с 4 тысяч до 20 тысяч рублей. Они считают, что эта мера повысит эффективность миграционной политики, а также доходы бюджета.

Авторы письма попросили Силуанова оценить целесообразность предложения и, в случае поддержки, поручить его реализацию профильным департаментам Минфина.

Ранее российских водителей предупредили о росте ряда пошлин. Так, с 1 сентября за права придется заплатить четыре тысячи рублей вместо двух. Кроме того, в полтора раза подорожает размер пошлины за получение паспорта транспортного средства — с 800 до 1,2 тысячи рублей.