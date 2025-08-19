General Motors подготовила самый безумный концепт на тему Chevrolet Corvette

Корпорация General Motors подготовила к завершившейся вчера автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) третий и самый безумный концепт на тему Chevrolet Corvette следующего поколения — возможно, именно он в итоге станет основой для серийного суперкара.

© Колеса.ру

Весной этого года GM устроила своим дизайн-студиям конкурс, попросив их представить, как может выглядеть Chevrolet Corvette следующего, девятого по счёту поколения. В апреле был показан вариант от недавно открытой британской студии GM в Ройал-Лемингтон-Спа, в июле свою версию представила калифорнийская студия GM Advanced Design, а финальный аккорд выдала студия Chevrolet Performance Studio в Уоррене (США, штат Мичиган) — её концепт, получивший имя Corvette CX, дебютировал на престижном смотре лакшери-автомобилей в Монтерее.

Corvette CX, как и калифорнийский концепт, не имеет привычных боковых дверей — доступ в салон даёт огромный подъёмный фонарь с панорамным стеклом, из-за которого посадка Corvette CX сродни посадке в спортивный или военный самолёт. Серебристая машина на рендерах — это, так сказать, гражданский вариант модели, а машина с жёлто-чёрной окраской — гоночный вариант, именуемый Corvette CX.R Vision Gran Turismo. Оба концепта в ближайшее время будут доступны для загрузки и тест-драйвов в игре Gran Turismo 7 на игровых консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony.

Дорожный Corvette CX имеет полностью электрическую силовую установку, состоящую из четырёх электромоторов, выдающих совокупно более 2000 л.с. и питающихся от литий-ионной батареи ёмкостью 90 кВт·ч. В кузов встроены мощные вентиляторы, которые прогоняют воздух через специально спрофилированные открытые каналы и создают тем самым граудн-эффект, то есть прижимают машину к земле и улучшают сцепление колёс с асфальтом. Передний диффузор и заднее крыло автоматически меняют углы атаки в зависимости от скорости и действий водителя. А-образные рычаги подвески имеют плоскую форму, как у болидов Формулы-1.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo устроен ещё интереснее: у него гибридная силовая установка, сердцем которой является установленный в районе задней оси 2,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, он выдаёт порядка 900 л.с. и способен крутиться до 15 000 об/мин! Этот двигатель состыкован с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который интегрирован один из трёх электромоторов. Два других электромотора расположены на передней оси и вращают передние колёса. Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки превышает 2000 л.с.

В двухместном салоне Corvette CX водитель отделён от пассажира стреловидной дугой. Единственный физический экран вживлён в ступицу многофункционального штурвала и дополнен проектором оперативных показаний на переднюю часть панорамного стекла кабины. Кресла интегрированы прямо в углепластиковый монокок, удобная посадка подбирается регулировками положений штурвала и педального узла. В отделке Corvette CX много красной кожи и замши в сочетании с фрезерованным алюминием. В отделке Corvette CX.R Vision Gran Turismo доминирует углепластик, а кресла имеют более развитую боковую поддержку.

Когда появится серийный «девятый» Corvette, пресс-служба General Motors не сообщает, но вряд ли это случится раньше конца текущего десятилетия. От себя добавим, что техническая начинка Corvette CX.R Vision Gran Turismo, даром что нафантазирована для игры, выглядит вполне жизнеспособной и идейно близка к дебютировавшему здесь же в Монтерее мелкосерийному Lamborghini Fenomeno.