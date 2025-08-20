В московских аэропортах начались рейды по поиску таксистов-зазывал

Сегодня вступил в силу закон Московской области, устанавливающий административную ответственность за предложение пассажирам столичных аэропортов услуг такси вне специально оборудованных зон. Другими словами, зазывал, стоящих в зоне прилета с табличками "Такси, недорого", теперь можно совершенно законно штрафовать - на 5 тысяч рублей самого зазывалу и на 50 тысяч - юридическое лицо, на которое он работает.

© Российская Газета

Работу зазывал в аэропортах законодательно запретили еще в марте, правда, тогда ни о каких штрафных санкциях речи не шло. И эксперты высказывали опасения, что без этого запрет работать не будет. Поэтому позднее была введена штрафная линейка. В областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили: контролировать соблюдение закона помогут ежедневные рейды по выявлению зазывал, которые с сегодняшнего дня проводятся в Шереметьево, Домодедово и Жуковском (Внуково находится на территории Москвы и де-юре под действие областных законодательных актов не подпадает). Рейды проводят сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля, в чьи новые обязанности входит следить за тем, чтобы пассажиры заказывали такси исключительно через официальные стойки в здании аэропорта или через приложения агрегаторов.

На 5 тысяч рублей штрафуют самого зазывалу и на 50 тысяч - юрлицо, на которое он работает "Зазывалы доставляют много проблем. Они, как правило, завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги. Хаотичные толпы таксистов у выхода из зоны прилета портят впечатление и мешают потоку людей. Кроме этого, нелегальные таксисты часто работают без лицензий, их машины не проходят обязательный техконтроль, а сами водители - медосмотры", - объясняет необходимость кардинальных решений председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Говоря откровенно, в последние годы зазывал в аэропортах стало значительно меньше и без всяких штрафных санкций - кому нужны их услуги, когда у всех в телефонах есть "Яндекс.Go" или приложения других агрегаторов? У зазывал, по сути, осталась лишь одна ниша - международные рейсы, причем прилетающие не из раскрученных туристических зон, откуда возвращаются наши же сограждане, а из иностранных аэропортов попроще.

Тем легче будет административно-транспортному контролю выявлять нарушителей.