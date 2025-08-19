В Подмосковье начнут наказывать штрафами за нелегальное такси в аэропортах

С 19 августа в Подмосковье начали действовать обновленные правила для такси, работающих в аэропортах. Как сообщил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, вызов такси теперь возможен исключительно через официальные пункты заказа или мобильные приложения агрегаторов. Предложение услуг частными лицами, так называемыми "зазывалами", признано противозаконным.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц – 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – 50 тысяч рублей. По словам председателя Мособлдумы, воспользоваться услугами такси в аэропортах можно будет через официальные службы заказа или посредством мобильных приложений.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что навязчивые предложения услуг от нелегальных таксистов недопустимы. Зачастую они необоснованно завышают стоимость поездки и агрессивно навязывают свои услуги.

Скопление таких таксистов у выходов из зоны прилета создает хаос, портит общее впечатление и затрудняет передвижение пассажиров. Более того, нелегальные перевозчики часто работают без необходимых разрешений, не проходят технический осмотр транспортных средств и медицинский контроль водителей, что создает риски для безопасности пассажиров.

Введенные штрафы призваны стать серьезным препятствием для подобной деятельности. Новые правила распространяются на все аэропорты, расположенные в Московской области, включая Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что за соблюдением новых правил будут следить сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля.