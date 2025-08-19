В продаже появился 32-летний «Москвич-2141» с пробегом 5000 км

По словам продавца, авто большую часть своего срока службы провело в теплом гараже, что позволило ему сохраниться в отличном состоянии спустя 32 года.

Фото в объявлении подтверждают слова продавца: кузов белого цвета, тканевая обивка салона и моторный отсек выглядят безупречно. Для поклонников классических «Москвичей» особую ценность представляют немецкая оптика Bosch и оригинальные шины МИ-180, сообщает «Российская газета».

Под капотом находится 1,5-литровый двигатель УЗАМ-412 мощностью 72 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом.

Владелец хочет получить за свой автомобиль 690 тысяч рублей.

