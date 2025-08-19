Автомобили УАЗ получат модифицированные двигатели

Ориентировочно в середине осени автомобили УАЗ получат модифицированные ДВС. Как стало известно "Российской газете", в заволжском филиале Центра продуктового развития "Соллерс" полным ходом идут стендовые испытания двигателя ZMZ Pro.

Речь о бензиновом моторе объемом 2,7 литра мощностью 150 сил с увеличенным количеством точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев для повышения герметичности конструкции. Данное нововведение призвано оптимизировать эффективность работы клапанного механизма и повысить надежность агрегата в целом. Контроль за выполнением всех операций, по словам нашего источника, обеспечивает высокоточная обрабатывающая линия с цифровым управлением.

"Двигатели улучшенной конструкции ориентированы на автомобили нового модельного ряда ульяновского бренда ("Патриот", "Пикап" и "Профи"), а также будут устанавливаться под капот классического УАЗ "Хантер". По предварительной информации, программа тестов должна завершиться в сентябре", - добавил инсайдер.

