ТМ-1131 «Мишка»: автомобиль, который не дождался серийного выпуска

В наши дни производство автомобилей в Тульской области уже не вызывает удивления, особенно после запуска завода Haval в индустриальном парке «Узловая». Однако у известного китайского бренда в Туле был предшественник, который не смог наладить серийное производство и проект которого был забыт.

© РИА "ФедералПресс"

Речь идет об автомобиле ТМ-1131 «Мишка» или «Туляк». Внешне он напоминал «Оку», но так и не смог стать ее конкурентом. Компактную и недорогую машину разработали в «Автосельхозмаш-холдинге» в 1997 году. Ценник варьировался от 70 до 195 тысяч рублей. Планировалось, что производство развернут предприятия по всей стране, включая «Ленинградский Северный завод», владимирскую организацию, «КавКАЗ-М» и другие. Лицензия на производство якобы была приобретена БелАЗом, но ни один из проектов не был реализован.

В январе 2003 года было создано ОАО «Мишка-Тула-Москва» с участием администрации Тульской области и гроссмейстера Анатолия Карпова. Несмотря на смену чиновников и отношения к производству, первые «Мишки» были готовы в 2011 году.

Как поясняет Тульская служба новостей, «Мишка» – это универсал, фургон или пикап с составным колпаком кузова. Машина предназначалась для пенсионеров, сельских жителей, рыбаков, охотников, а также использовалась полицией и медиками. Отличалась хорошей проходимостью, могла ездить по снегу, грязи и песку.

Однако, с 2011 года реализация проекта по серийному производству в Туле была приостановлена. Рассматривалась возможность переноса производства на ЗИЛ, но завод не смог выполнить заказ. В результате ТМ-1131 «Мишка» так и остался проектом в истории российского автомобилестроения.

Напомним, что с середины нынешнего года в России усилили контроль за автомобилями старше 10 лет, проверяя их техническое состояние. Водителям рекомендуют сохранять документы о техосмотрах и ремонтах. При выявлении дефектов машину отправят на внеочередную экспертизу, и владелец заплатит штраф 500–5000 рублей. Серьезные дефекты могут привести к снятию с учета до устранения недостатков.