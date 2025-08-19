Концепт Infiniti QX65 Monograph стал предвестником возвращения FX

Infiniti, несмотря на неудачу с QX55, продолжает развивать купеобразные кроссоверы.

На Monterey Car Week компания представила QX65 Monograph — концепт, который почти полностью предвосхищает будущую серийную модель.

Вдохновение явно черпалось из FX: передняя часть выделяется широкой решёткой с угловатыми акцентами, имитирующими бамбуковые леса, а тонкие светодиодные «клавиши» и подсвеченный логотип добавляют современности.

Фары расположены ниже, а спортивный бампер с большими воздухозаборниками подчёркивает динамичность.

Профиль демонстрирует дизайнерскую философию Artistry in Motion: плавные линии, скошенное лобовое стекло, мягко ниспадающая крыша и очертания боковых окон, напоминающие FX.

Контрастная чёрная крыша и лаковые элементы повторяются в двухцветных 22-дюймовых колёсах, а бронзовая «копьёобразная» вставка подчёркивает силуэт.

Кузов окрашен в Twilight — краску с переходом от красного к золотому, имитирующую момент сумерек.

Сзади автомобиль продолжает драматичный стиль: угловатое стекло, спойлер, трёхмерная световая панель с вертикальными элементами, вдохновлёнными хвостовыми плавниками самолётов, и спортивный бампер с имитацией диффузора.

Что касается серийной версии, она станет двухрядной альтернативой QX60.

Предполагается, что она сохранит большинство элементов дизайна концепта, включая турбированный 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 272 л.с. (200 кВт) и 387 Н·м крутящего момента, девятиступенчатый автомат и опциональный полный привод.

Серийную модель должны представить в ближайшие месяцы.

Infiniti QX80 Track Spec и Terrain Spec

Infiniti также показал два концепта на базе QX80 — Track Spec и Terrain Spec, делая акцент на максимальный стиль жизни без компромиссов в плане роскоши и дизайна.

QX80 Track Spec ориентирован на любителей скорости и является потенциальным конкурентом Cadillac Escalade-V.

3,5-литровый V6 получил новые турбокомпрессоры, переработанную выхлопную систему, улучшенные форсунки, более ёмкий интеркулер и воздухозаборник Ram Air, что повышает мощность до 659 л.с. (485 кВт) и 1 016 Н·м крутящего момента. Для сравнения, стандартный V6 QX80 развивает 456 л.с. (336 кВт) и 699 Н·м, а Escalade-V – 691 л.с. (508 кВт) и 885 Н·м.

Концепт также получил экстерьер с упором на агрессивность: аэродинамический обвес, передний сплиттер, расширенные пороги, выступающие крылья, уникальные воздухозаборники, решётка QX80 Sport, четырёхтрубный выхлоп, спортивный диффузор, двухцветная чёрно-синяя окраска и 24-дюймовые колёса с тормозами Brembo.

QX80 Terrain Spec, напротив, рассчитан на любителей роскошного бездорожья и конкурирует с Lexus LX 700h Overtrail.

Внедорожный концепт получил передние и задние защитные пластины, увеличенный клиренс, расширенные крылья, колёса с внедорожными шинами, а также платформу на крыше с креплениями, световой панелью и выдвижной палаткой.

Сатиновая тёмно-базальтовая виниловая плёнка подчёркивает готовность к приключениям.

Вице-президент Infiniti Americas Тиаго Кастро отметил, что оба концепта отражают разные потребности клиентов: Track Spec предназначен для любителей динамичной езды по асфальту, а Terrain Spec — для уверенного передвижения вне дорог.