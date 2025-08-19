В Казахстане новый Subaru Forester можно купить по ценам 2022 года

Базовой версией новинки является Elegance стоимостью 23 200 000 тенге (3 450 000 рублей). В набор оборудования включены 18-дюймовыми колёса, климат-контроль, бесключевой доступ, электроприводом передних сидений, а также центральный тачскрин диагональю 11,6 дюйма.

В России аналогичный автомобиль стоит заметно дороже — от 4,8 млн рублей. Таким образом, у наших соседей модель можно приобрести по ценам трёхлетней давности: так, в феврале 2022 года российские дилеры просили за машину (правда, пятого поколения) 3,4 млн рублей.

Под капотом актуальной версии машины установлен двухлитровый оппозит мощностью 136 сил, с которым работает фирменный вариатор собственного производства. Привод — только полный. Разгон модели до 100 км/ч занимает 12,2 секунды, а максимальная скорость достигает 188 км/ч.

