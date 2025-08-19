Российские автодилеры сокращают количество брендов

Роман Слуцкий, руководитель "Аларм-Моторс", объясняет данное явление тем, что дилеры часто прекращают сотрудничество из-за сложностей, возникающих у самих дистрибьюторов, или по причине неэффективности используемых бизнес-моделей. В ряде случаев, такие марки, как Kaiyi, BAIC, FAW, Jetta и Dongfeng, не смогли завоевать популярность на рынке. Кроме того, избыточное количество дилерских точек приводит к тому, что объемы продаж не покрывают операционные издержки.

© runews24.ru

Николай Иванов, представляющий "Рольф", полагает, что существующая дилерская сеть в России избыточна примерно в два раза. Она ориентирована на реализацию 2,5 млн автомобилей ежегодно, в то время как текущий объем рынка составляет около 1,1-1,15 млн единиц. По его прогнозам, тенденция к сокращению сети сохранится, но в пределах 5-10%.

Андрей Терлюкевич, возглавляющий "АвтоСпецЦентр", отмечает, что выход на рынок новых автомобильных марок, таких как Lixiang, Exlantix, а также ожидаемых iCaur и Deepal, несколько компенсирует общее падение. К тому же, не все дилерские компании, отказавшиеся от работы с конкретным брендом, сразу же прекращают действие дилерского соглашения.

Ассоциация "РОАД" указывает на то, что в наибольшей степени подвержены риску небольшие региональные дилеры, специализирующиеся на массовом сегменте. Крупные мультибрендовые холдинги занимают более устойчивое положение благодаря диверсификации и присутствию в крупных городах. Однако, даже они испытывают финансовое давление из-за долговой нагрузки и не могут чувствовать себя в полной безопасности.