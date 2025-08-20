В Китае стартовали предпродажи обновлённого шестиместного электромобиля Tesla Model Y L. Стоимость модели составляет 339 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 47 тысячам долларов США. Оформить заказ можно уже сейчас, но поставки начнутся только в сентябре.

По сравнению со стандартной версией Model Y, новинка увеличилась на 179 миллиметров. Длина Model Y L составляет около 4,98 метра, ширина - 1,92 метра, а высота - 1,67 метра.

Автомобиль оснащён полным приводом и способен разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость - 201 километр в час.

Производство электромобиля осуществляется на предприятии Tesla Gigafactory в Шанхае.

В то же время продажи Tesla в КНР за первые шесть месяцев 2025 года упали на 5,4% по сравнению с показателями года прошлого. Всего было реализовано 263 тысячи автомобилей, включая 171 тысячу Model Y. Эта модель заняла третье место по популярности в Китае, согласно данным Ассоциации легковых автомобилей Китая.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что волна неудач Tesla грозит компании крахом.