Geely показала салон «Смурфа» — ситикара за 400 тысяч рублей

Geely представила очень дешевый электрокар Smurf. Компания Geely готовится к запуску продаж новинки под своим суббрендом Livan. Это электромобиль Smurf, похожий по размерам на «Оку» и стоящий вдвое меньше Lada Granta — 36 тысяч юаней или примерно 403 тысячи рублей. Внешность Smurf давно не секрет, а вот оформление интерьера китайская марка показала впервые.

© Livan Smurf© Geely

Салон у электрокара такой же, как у другой модели Geely — ультрабюджетной Panda Mini, с которым Smurf идентичен и по части «техники». «Смурф» получил восьмидюймовый центральный дисплей мультимедийной системы, «приборку» диагональю 9,2 дюйма и крошечную панель управления вместо центрального тоннеля.

© Geely

Обещаны кондиционер и мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторыми функциями удаленно — например, открывать и закрывать двери и багажник.

Длина, ширина и высота микрокара составляют соответственно 3100, 1558 и 1610 миллиметров при колесной базе 2015 миллиметров. Снаряженная масса — всего 815 килограммов, салон вмещает четверых.

Электромотор мощностью 40 лошадиных сил установлен сзади и разгоняет Smurf до 100 километров в час. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью чуть более 17 киловатт-часов обеспечивает до 200 километров пробега без подзарядки по китайскому циклу CLTC.

В июле стало известно, что Geely полностью поглотит другую свою «дочку» — Zeekr. Все пока не принадлежащие Geely акции премиум-марки (порядка 40 процентов) будут выкуплены к IV кварталу 2025 года.