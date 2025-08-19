В РФ идет отзыв Omoda C7: заменят руль вместе с подушкой безопасности

Компания Omoda сообщила о запуске превентивной кампании по замене пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя на кроссоверах Omoda C7.

Причиной стало технологическое отклонение: чрезмерный наклон направляющей привёл к сокращению рабочего хода прессового оборудования, что могло вызвать неплотную фиксацию накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности.

В компании отметили, что уведомление о запуске кампании направлено в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Позднее владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, проинформируют о необходимости визита в сервис для проведения мероприятий по устранению дефекта. Работы будут проводится бесплатно.

"Omoda подчеркивает свою приверженность принципам безопасности, надёжности и долгосрочной заботы о клиентах", - подчеркнули в пресс-службе бренда.

Omoda C7 - флагман линейки китайского бренда в РФ. Кроссовер можно купить в передне- и полноприводном исполнениях с двигателем 1,6 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатым "роботом", цены - от 2,91 до 3,56 млн рублей (без учёта скидок).