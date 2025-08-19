В России отзовут кроссоверы Omoda C7 из-за проблем с подушками безопасности

Автопроизводитель Omoda начинает в России кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по бесплатной замене детали будут осуществляться в официальных дилерских центрах марки Omoda.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

