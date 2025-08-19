В США продают уникальную коллекцию спорткаров из 2000-х

Владение обширным парком редких автомобилей может показаться пределом мечтаний: безграничный выбор, возможность насладиться изысканным видом каждой из них, а главное, гараж становится не просто местом для парковки, а полноценным личным музеем. Но в реальности многие из этих машин могут годами стоять без движения, скрытые от взглядов окружающих.

Именно в таком положении оказался 88-летний энтузиаст из Калифорнии. В силу возраста и отсутствия времени и возможности эксплуатировать свою обширную коллекцию суперкаров, владелец был вынужден расстаться с некоторыми из своих любимых автомобилей, включая три легендарные модели начала 2000-х, которые выглядят так, будто только что сошли с конвейера.

В эту тройку входят Ferrari 550 Maranello 2000 года выпуска, BMW M5 2002 года выпуска и Ford GT 2006 года выпуска. Машины недавно были переданы владельцем канадскому дилеру Silver Arrow Cars для реализации.

Автомобили покрыты толстым слоем пыли, а показания одометров говорят о том, что на них почти не ездили десятилетиями. Эти уникальные экземпляры - лишь малая часть коллекции, в которой также представлены самые популярные "олдтаймеры" 20 века.

Так, итальянское купе из Маранелло, выпущенное в 2000 году, имеет кузов синего цвета и салон в ярко-бежевых тонах. Под капотом скрывается 5,5-литровый двигатель V12 мощностью 485 лошадиных сил. С момента производства этот суперкар проехал всего 908 километров.

Ford GT, окрашенный в красный и белый цвета, появился позже - в 2006 году. Его салон отделан в черных тонах. На одометре машины с 5,4-литровым силовым агрегатом V8 мощностью 558 лошадиных сил значится 1159 километров.

Жемчужиной коллекции для многих фанатов баварского завода является BMW M5, который проехал 6838 километров с 2002 года. Седан укомплектован 4,9-литровым могучим мотором V8 с индексом S62 мощностью 400 сил, который трудится в паре с 6-ступенчатой механической коробкой.

Однако в богатой коллекции калифорнийца есть не только эти машины. Среди них - Dodge Charger первого поколения, De Tomaso Pantera, Dodge Viper GTS и несколько Corvette разных лет выпуска. По информации портала CarScoops, некоторые из них уже нашли новых хозяев.

