Почему российские автовладельцы игнорируют отзывные кампании

В нашей стране нет человека, который не хотел бы получить бесплатные услуги или подарки. Эту простую истину часто повторял сатирик Михаил Жванецкий. Однако многие попросту не знают, как и где этим можно воспользоваться. А даже если и знают, то сомневаются в безвозмездности подобных акций.

© Российская Газета

Один из ярких примеров - отзывные кампании, в рамках которых можно отремонтировать своего железного коня за счет компании-производителя. Но почему-то наши водители не спешат воспользоваться этой возможностью.

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы завоевать доверие клиента, автопроизводителям необходимо не только окружать его вниманием и регулярно радовать подарками, но и внимательно следить за качеством своей продукции. Если в процессе эксплуатации обнаруживаются недостатки, что вполне естественно, их необходимо оперативно устранять. Причем это касается не только новых машин, но и тех, которые уже были проданы. Именно для этих целей и проводятся сервисные акции.

По своей сути отзывная кампания представляет собой процесс, в рамках которого официальные дилеры бренда устраняют выявленные производителем недостатки и недочеты на автомобилях клиентов. И он, что важно, должен быть выполнен совершенно бесплатно: клиента информируют о необходимости приехать на сервис, где его машину продиагностируют, в случае необходимости отремонтируют, после чего возвратят.

Никаких дополнительных затрат не требуется - нужно лишь подписать документ о проведении работ. Ключевым моментом является то, что за сервисную кампанию платит именно дистрибутор. Однако многие клиенты не знают об этом и опасаются дополнительных расходов. Масла в огонь добавляли и непорядочные менеджеры некоторых автосалонов, которые, желая нажиться на человеческой беспечности, предлагали несведущим хозяевам заплатить за услугу из своего кармана.

Отдельная часть граждан, которая халатно относится к техническому состоянию своего автомобиля, может попросту игнорировать подобные акции по причине того, что машина, мол, и так ездит.

Более детально о проблеме в беседе с порталом "Автовзгляд" рассказал директор по маркетингу и PR компании "ММС Рус", официального дистрибьютора Mitsubishi в России Илья Никоноров.

Он отметил, что в отличие от многих других стран, наши граждане реже всего проявляют интерес к акциям, которые предлагают официальные дилеры и автопроизводители. Только четверть от общего количества проданных автомобилей приезжает на регламентное ТО.

Кроме того, для сервисных кампаний нет срока давности и ограничений по количеству владельцев. Например, в рамках акции дилеры могли менять двигатели в сборе даже на иномарках, которые эксплуатировались более десяти лет и сменили несколько владельцев, поделился эксперт.

Чтобы узнать о необходимости замены каких-либо деталей или узлов в автомобиле, можно обратиться к официальной информации на сайте производителя или на специализированных форумах, а также на портале "Росстандарта". Там владелец найдет ссылку, по которой нужно ввести VIN-код машины, чтобы получить информацию о доступных акциях.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит беспечность при продаже автомобиля.