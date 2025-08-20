В Подмосковье активно применяют новую меру защиты водителей на трассах

В Московской области завершили работы по установке около 2 тысяч светоотражающих элементов — катафотов — на региональных дорогах.

Катафоты разместили на оси дорог в шахматном порядке на 27 участках в 16 городских округах. Шесть из этих дорог входят в опорную сеть области. По словам чиновника, эти элементы привлекают внимание водителей в тёмное время суток и помогают предотвратить выезд на полосу встречного движения, особенно на опасных поворотах вне населенных пунктов, включая места, где ранее происходили ДТП со смертельным исходом.

Так, 333 катафота установили на Егорьевском шоссе около деревни Алексеевская и села Хотеичи в Орехово-Зуевском округе. Ещё 139 элементов смонтировали на Наро-Фоминском шоссе между деревней Акулово и городом Кубинка; 57 катафотов установлено на дороге между деревнями Клишева и Кузнецово в Раменском округе; 167 — на подъезде к озеру Луковое в Богородском округе; 143 элемента — в деревне Харино и между поселками Биорки и Первомайский в Коломенском городском округе.

Остальные светоотражающие элементы установлены в Зарайске, Истре, Мытищах, Пушкинском, Рузе, Одинцовском, Ступине, Талдомском, Шатуре, Шаховской и Щёлкове.

В министерстве напомнили, что в прошлом году на дорогах области также было обустроено около 2 тысяч катафотов.