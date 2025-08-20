Эксперт скептически оценил перспективы личных беспилотных авто в России

Специалисты утверждают: эра личного беспилотного транспорта наступит не раньше, чем нормой на дорогах станут беспилотные грузовики и такси. Но даже в этом направлении сейчас делаются только первые шаги и стартуют экспериментальные проекты. Между тем многие россияне уже не против доверить руль своего авто искусственному интеллекту.

Опрос онлайн-платформы WEBBANKIR показал, что беспилотными автомобилями в ближайшие несколькие лет готовы начать пользоваться 34,3% россиян. Половина из них уверена, что искусственный интеллект водит лучше человека, другая считает, что в скором будущем беспилотные авто в любом случае вытеснят с рынка обычный транспорт.

Опрошенные "Российской газетой" эксперты не столь оптимистичны и полагают, что массовое внедрение беспилотного транспорта может произойти значительно позднее, чем ожидают потребители.

Так, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин скептически оценивает перспективы личных беспилотных авто в России в ближайшие годы. Он отметил, что действующий утилизационный сбор на импорт подобных транспортных средств делает их "экстремально дорогими", а на производство аналогов отечественный автопром пока не ориентирован.

Гораздо более перспективным Шапарину представляется коммерческое применение беспилотных авто, прежде всего, в сегменте такси и грузоперевозок. К неизбежному, по словам эксперта, внедрению искусственного интеллекта в логистику ведет "катастрофический" дефицит водителей.

"Мы совместно с Институтом социально-политических исследований РАН провели анализ на тему дефицита кадров в отрасли грузоперевозок и определили портрет водителя грузовых авто. Выяснилось, что это в основном люди за 50 лет нередко с серьезными проблемами здоровья. При этом их количество снижается и будет снижаться, потому что молодые в эту профессию не идут. Мы видим уменьшение количества выдаваемых Госавтоинспекцией удостоверений водителя грузового транспорта в разы за последние несколько лет", - констатировал Шапарин. Внедрения искусственного интеллекта в логистику требует дефицит водителей

Он назвал беспилотные технологии "палочкой-выручалочкой" для отрасли грузоперевозок и призвал "бежать сломя голову" в их сторону, поскольку профессия водителя грузовика пребывает в стадии "медленного вымирания".

К внедрению беспилотных технологий подталкивает и изменившийся характер потребления, когда на первый план выходят службы доставки, добавил Шапарин. По его словам, уже сейчас в логистике наблюдается нехватка одного миллиона работников, восполнить которую можно за счет роботизированных технологий. Для этого есть готовые к применению разработки и решения, подчеркнул эксперт. Государство, по его словам, также фокусируется на проблеме, вводя экспериментальные правовые режимы и механизмы поддержки для развития беспилотных технологий.

В сервисах такси считают, что говорить о коммерческом (не экспериментальном) внедрении беспилотных авто в отрасль очень преждевременно, поскольку сейчас делаются только первые шаги на пути к решению задач эксплуатации таких машин в реальных условиях на дорогах общего пользования.

"Решающими будут такие факторы, как законодательство, развитие сетей связи 5G и 6G и особенно состояние дорожной инфраструктуры: качество покрытия, читаемая машиной в любое время года разметка, освещение. Без этого беспилотное наземное такси так и останется локальным", - отметил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников.

Кроме вопросов технического характера, есть и такие проблемы, как робоэтика и доверие к технологии людей, которые будут обостряться при каждом происшествии с беспилотным автомобилем, предрек эксперт.

При этом, подчеркнул Стенников, перевозчики вовсе не против беспилотных технологий и открыты к их внедрению, если для этого будут созданы внешние условия.

"Это действительно может постепенно изменить весь рынок такси и форматы пользования услугой. Возможно, человеку уже не нужно будет звонить оператору или открывать приложение, за него будут планировать и организовывать поездки виртуальные помощники. Это лишь один из вероятных сценариев будущего. Однако поездки без водителей вряд ли будут дешевле, так как необходимо окупить инвестиции в научно-исследовательские работы и производство, а они стоят очень дорого", - отметил представитель сервиса "Максим".

Схожего мнения и прогнозов придерживаются грузоперевозчики. Генеральный директор компании "Транссертико" Александр Соболев обратил внимание, что даже в США и Китае, где применяются наиболее передовые на сегодня решения по беспилотной логистике, большинство маршрутов производятся в рамках крайне ограниченной инфраструктуры. В России же первые пробные беспилотные проекты только тестируются, и должно пройти время для полноценного запуска технологии, отметил эксперт.

"Поэтому, что касается широкого развития, то я уверен, что первой трассой, по которой пойдут грузовые беспилотники, будет Москва-Петербург, а также Центральная кольцевая автодорога", - прогнозирует Соболев.

Среди основных факторов, которые тормозят внедрение беспилотных технологий в логистику, эксперт назвал сравнительно невысокий уровень зарплаты дальнобойщиков.

"Реальность такова, что сегодня бизнесу ощутимо выгоднее использовать "живых" водителей и обычные грузовики", - пояснил руководитель "Транссертико".

Кроме того, добавил Соболев, российские дороги в силу климатических условий по полгода покрывают снег, лужи и грязь, а это ставит вопрос контроля машины на трассе, тормозного пути и безопасного вождения, что тоже осложняет внедрение беспилотных технологий.

Также эксперт задался вопросом, как беспилотный грузовик будет самостоятельно "проходить" таможенный контроль и по двое-трое суток ожидать в очереди на пограничном переходе в случае международного рейса.