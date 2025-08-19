В России впервые отзывают новинку Omoda — кроссовер C7

Omoda отзывает в России новые кроссоверы C7. Дочерняя марка Chery объявила первую отзывную кампанию C7 — флагманского SUV, продажи которого в России стартовали всего три месяца назад. В пресс-службе Omoda отмечают, что производитель добровольно инициирует отзыв в качестве «превентивной меры». Причиной послужил производственный дефект, связанный с фронтальной подушкой безопасности.

На отозванных автомобилях Omoda заменит пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальным эйрбегом. Выяснилось, что деталь устанавливалась неправильно: направляющая была чрезмерно наклонена, что привело к сокращению рабочего хода прессового оборудования. В результате накладка, прикрывающая подушку, прилегает неплотно.

Проблемный элемент заменят бесплатно. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уже уведомлено об акции, но пока не опубликовало список VIN-номеров отзываемых машин.

Дилеры оповестят владельцев автомобилей и пригласят их в сервис. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли кроссовер под акцию, связавшись с дилером либо позвонив по телефону 8-800-600-1-888.

