Как можно лишиться прав, просто толкая машину

Многие уверены, что управление автомобилем начинается с поворота ключа в замке зажигания. Но это не так. Верховный суд России в своем постановлении №20 от 2019 года разъяснил, что под управлением понимается любое целенаправленное воздействие человека, которое приводит транспортное средство в движение.

То есть, если человек в нетрезвом состоянии толкает машину руками, тянет её на буксире или перемещает с помощью лебёдки, то юридически он считается водителем. И все эти действия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения приравниваются к полноценному вождению и влекут за собой ответственность по всей строгости закона.

Санкции за первое нарушение регламентируются статьёй 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает крупный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если же водитель попадается на таком нарушении повторно, его ждёт уже не административная, а уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Меры наказания здесь значительно серьёзнее — штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Дополнительно суд может лишить права занимать определённые должности и конфисковать автомобиль в пользу государства. Важно отметить, что конфискация применяется только в случае повторного нарушения по уголовной статье, а не при первом административном проступке.