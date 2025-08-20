В Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство России законопроект, в рамках которого предлагается разрешить движение по выделенной полосе для инвалидов и мотоциклистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, поправки предлагается внести в статью 12.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В рамках инициативы депутат предлагает освободить от ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов, а также транспортных средств со знаком «Инвалид», если данные о нем внесены в федеральный реестр.

Депутат отметил, что люди с ограниченными возможностями при движении по дорогам могут попасть в пробку. Длительное нахождение в ней, по словам главы комитета, может оказать негативное влияние на их настроение и состояние.

«Поэтому допуск перевозящих их авто на выделенку — это объективная необходимость. А аналогичные возможности для мощного двухколесного транспорта — это возможность значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов», — сказал Нилов.

