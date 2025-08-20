Во Владивостоке усилят борьбу с аварийностью

По итогам встречи с сотрудниками Госавтоинспекции мэрия Владивостока утвердила комплекс мер по снижению аварийности. Несмотря на положительную динамику по ДТП в этом году, запланированы дополнительные меры.

© РИА "ФедералПресс"

«По статистике, в городе в этом году фиксируется снижение числа ДТП. Работу по организации безопасности дорожного движения продолжим. Соответствующие поручения уже дал профильным ведомствам городской администрации», – сообщается в телеграм-канале мэрии города.

В частности, планируется увеличить количество новых переходов с искусственными дорожными неровностями и оборудовать проблемные перекрестки и отрезки дорог дополнительными светофорами.

Кроме того, будет расширена сеть камер видеонаблюдения для выявления нарушений ПДД и введены ограничения на использование электросамокатов в ночное время (с 22:00 до 7:00) и в местах скопления большого количества людей.

«Будем ограничивать скорость на самых опасных участках дорог и сделаем дополнительно выделенные полосы от «Гоголя» до «Парка Победы», – добавили в мэрии.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на проблемном перекрестке четырех улиц – Анны Щетининой, Выселковая, Днепровская и Бородинская, – проведут реконструкцию. Основные работы начнутся в 2026 году, однако уже осенью стартуют подготовительные мероприятия.