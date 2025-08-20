В Петербурге запущен чат-бот для выявления пьяных и несовершеннолетних водителей

В Петербурге и Ленинградской области запущен новый чат-бот для проверки нетрезвых водителей и несовершеннолетних за рулем. Материалы видеофиксации нарушений ПДД, полученные от граждан, не могут служить доказательством для наказания водителей-нарушителей, но могут стать основанием для проведения официальной проверки. Информация от неравнодушных в режиме реального времени будет поступать для проверки экипажам ДПС.

- Чат-бот создан для предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей, фактов управления транспортными средствами детьми, - сообщает чат-бот при первом обращении. - Вы можете спасти жизни и помочь обеспечить порядок на дорогах нашего региона.

В сообщении, отправленном с помощью чат-бота, необходимо указать адрес места правонарушения, описать событие, госномер автомобиля, приложить видео. Примерно такие же требования предъявляются в разнообразных сервисах "Сообщи о пьяном водителе", которые созданы в других регионах. В Архангельской области, к примеру, на базе социальной сети "ВКонтакте".

Несмотря на то что сообщение не будет анонимным - и в мессенджере, и в соцсети его можно отправить только будучи авторизованным, представители Госавтоинспекции обещают не разглашать персональные данные свидетелей противоправного поведения водителей. На таких условиях поучаствовать в обеспечении порядка на дорогах готовы многие.

В некоторых регионах РФ пытались бороться с пьянством за рулем, предлагая вознаграждение. В Вологодской области и Республике Коми премия составляет три тысячи рублей, в Мурманской области - пять тысяч. А вот в Амурской области с 25 июня нынешнего года вознаграждение увеличили сразу в четыре раза, с пяти до 20 тысяч рублей. Впрочем, граждане все равно "сдают" нарушителей не слишком охотно. На Ямале, например, в прошлом году отметили, что за пять лет действия проекта получили всего около 100 сообщений, половина из которых не подтвердилась. Во многом потому, что для получения денег требуется немало усилий.