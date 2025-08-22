Грозит рекордом: американец проехал на Ford более 2 млн км без "капиталки"

Житель США Джон Фрилэнд сообщил о рекордном пробеге своего пикапа Ford F-350 Super Duty образца 2000 года. Автомобиль преодолел свыше 1,3 млн миль (более 2 млн километров), сохранив оригинальный двигатель и трансмиссию, сообщает HotCars.

По словам владельца, за все время эксплуатации пикап не потребовал капитального ремонта силового агрегата. Замена сцепления проводилась один раз - после 700 тысяч миль (примерно 1,2 млн км). Турбокомпрессор и основные элементы двигателя продолжают работать с завода.

Фрилэнд приобрел автомобиль новым и использовал его для перевозки грузов по территории США. Средний пробег составлял до 18 тысяч миль (29 тысяч км) в месяц, при этом машина регулярно буксировала прицепы весом до 6,4 тонны.

Ключевым фактором надежности, по мнению владельца, стало строгое соблюдение регламента технического обслуживания. Замена моторного масла производилась каждые 5 тысяч миль (8 тысяч км) с использованием оригинальных фильтров и качественного топлива. Остальные системы - трансмиссия, дифференциалы, гидравлика - обслуживались в официальном сервисе.

Несмотря на экстремальные условия эксплуатации, автомобиль продолжает работать без серьезных неисправностей. Эксперты отмечают, что пример Ford F-350 подтверждает высокий ресурс дизельных силовых агрегатов при условии системного технического обслуживания.

