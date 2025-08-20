Новый кроссовер Omoda C3 идет в Россию

В беседе с порталом "Автовзгляд" представители российского офиса Omoda рассказали о планах компании на ближайшие годы. В 2025 году в нашей стране появится новый кроссовер C5, а в 2026-м - субкомпактный C3, который был представлен в Шанхае весной этого года.

К сожалению, на данный момент нет подробной информации ни об одной из этих новинок, предназначенных для российского рынка. О модели C3 известно лишь то, что её предсерийная версия была представлена в апреле и что она является ближайшим "родственником" Jaecoo J5, от которого, скорее всего, получит силовые агрегаты - бензиновый, гибридный и электрический. Длина кузова составляет около 4,2 метра.

Официальная премьера C3 должна состояться в Китае в октябре 2025 года. Модель изначально разрабатывалась как глобальная, поэтому ее выход на отечественный рынок был лишь вопросом времени. И теперь представительство Omoda подтвердило порталу, что эта машина должна появится в 2026 году.

Что касается кроссовера C5, то до конца этого года ожидается выход совершенно новой модели, как сообщили в представительстве. Однако подробности не были раскрыты. Возможно, речь идёт о модели Omoda C5 SHS, которая была представлена на Шанхайском автосалоне весной. У этой модели другой дизайн и гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя общей мощностью 340 лошадиных сил.

