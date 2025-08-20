В России возник ажиотажный спрос на старые грузовики

По итогам июля продажи новой техники полной массой свыше 16 тонн рухнули на 57%. А вот рынок грузовых автомобилей б/у, напротив, показал хорошие результаты: так, за второй месяц лета было реализовано 12,4 тыс. шт., что на 4% лучше прошлогоднего показателя. А если сравнивать июнь и июль, то рост продаж составил 22%.

© Quto.ru

Активнее всего перевозчики сейчас раскупают ️немолодые машины 2015 года выпуска и старше (48,3%), плюс сравнительно неплохо расходятся свежие варианты 2022−2024 годов (26,2%).

На грузовые автомобили 2019−2021 и ️2016−2018 годов спрос примерно одинаков (13,5% и 10,9%, соответственно), сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В рейтинге марок лидируют КамАЗ (27,8%), Volvo (8,4%), МАЗ (7,9%), Shacman (7,3%) и Scania (6,1%). Замыкают десятку MAN (5,4%), Sitrak (5,2%), Mercedes-Benz (5,1%), FAW (4,8%) и DAF (4,2%).

По типам автомобилей расклад выглядит так: самые востребованные — седельные тягачи 5727 шт. (+8%), а также самосвалы 3600 шт. (+7%). Спецтехника и фургоны продаются хуже — 1912 шт. (-1%)️ и 1137 шт. (-13%).

Между тем, стало известно, каким будет новое поколение грузовиков «Урал»: внешность автомобиля оказалась рассекречена благодаря пубдикации патентных изображений.