Стало известно, когда УАЗ начнет выпуск автомобилей с обновленным двигателем

Ульяновский автозавод (УАЗ) осенью 2025 планирует начать выпуск автомобилей с модернизированным двигателем ZMZ Pro, сообщили ТАСС в пресс-службе УАЗа.

«В настоящее время осуществляются испытания модернизированного двигателя ZMZ Pro на стенде. Речь идет об улучшениях, которые позволят кардинально повысить степень герметичности агрегата и запас надежности. Предварительный срок ввода обновленного агрегата в эксплуатацию - осень текущего года», — заявили в пресс-службе.

До этого стало известно, что УАЗ приступил к тестам обновленного внедорожника «Патриот».

«В настоящее время можем сказать, что новая модификация УАЗ «Патриот» проходит программу всесторонних тестов. Обязательно проинформируем, когда будет четкая дата презентации модели в России», — рассказали в пресс-службе.

О том, что УАЗ работает над модернизированным внедорожником «Патриот», в марте 2025 года рассказал гендиректор предприятия Алексей Спирин. Автомобиль по-прежнему останется полноценным внедорожником, только с современными опциями и больше адаптированный для комфортной эксплуатации.

Ранее стало известно, когда снимут с производства УАЗ «Буханку».