Мишустин поручил не снижать темпы строительства дорог

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил развитие дорожной сети страны с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко. На организацию возложена ответственность за реализацию значимых для страны инфраструктурных проектов. Сейчас таким флагманом в дорожной отрасли является трасса М-12 "Восток".

Строительство магистрали началось в июле 2020 года. Участок от Москвы до Казани готов полностью.

"Ключевым моментом этого года и вообще строительства трассы М-12 на сегодняшний день является сдача 275-километрового участка в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, открытого с участием президента, который дал возможность сократить время в пути для грузовиков почти на 4 часа, а для легковых автомобилей - на 6 часов", - отметил глава "Автодора".

Отметил Петушенко успешное использование новых технических решений в проекте и организационных моментов, благодаря которым получилось сократить сроки строительства и не увеличивать стоимость. Он привел в пример дорогу Дюртюли - Ачит:

"Если бы мы по классической схеме ее строили, нужно было бы привезти туда порядка 12 миллионов кубов песка, а мы все построили из местных грунтов - понятно, с современными технологиями - и сэкономили, по нашим оценкам, до 58 миллиардов рублей".

О востребованности М-12 говорит постоянный прирост трафика на трассе. В этом году грузовых автомобилей по дороге проехало на 9% больше, увеличивается и грузооборот, рассказал руководитель госкомпании.

Очень важно не снижать темпы работ, указал Михаил Мишустин.