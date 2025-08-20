Мишустин поручил не снижать темпы строительства дорог
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил развитие дорожной сети страны с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко. На организацию возложена ответственность за реализацию значимых для страны инфраструктурных проектов. Сейчас таким флагманом в дорожной отрасли является трасса М-12 "Восток".
Строительство магистрали началось в июле 2020 года. Участок от Москвы до Казани готов полностью.
"Ключевым моментом этого года и вообще строительства трассы М-12 на сегодняшний день является сдача 275-километрового участка в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, открытого с участием президента, который дал возможность сократить время в пути для грузовиков почти на 4 часа, а для легковых автомобилей - на 6 часов", - отметил глава "Автодора".
Отметил Петушенко успешное использование новых технических решений в проекте и организационных моментов, благодаря которым получилось сократить сроки строительства и не увеличивать стоимость. Он привел в пример дорогу Дюртюли - Ачит:
"Если бы мы по классической схеме ее строили, нужно было бы привезти туда порядка 12 миллионов кубов песка, а мы все построили из местных грунтов - понятно, с современными технологиями - и сэкономили, по нашим оценкам, до 58 миллиардов рублей".
О востребованности М-12 говорит постоянный прирост трафика на трассе. В этом году грузовых автомобилей по дороге проехало на 9% больше, увеличивается и грузооборот, рассказал руководитель госкомпании.
Очень важно не снижать темпы работ, указал Михаил Мишустин.
"Нужно выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, развития туризма", - подчеркнул глава кабмина.