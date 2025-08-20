Xiaomi теряет деньги на каждом проданном автомобиле

Компания Xiaomi продолжает нести убытки от продажи автомобилей. Согласно данным портала CarNewsChina, операционные потери подразделения Xiaomi Auto составили 41 миллион долларов по результатам второго квартала 2025 года. За три месяца было реализовано 81 302 электромобиля, что привело к убытку примерно в 507 долларов на каждую единицу товара. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими показателями, и аналитики ожидают, что в скором времени компания выйдет на плато по прибыльности. Возможно, это произойдет уже до конца текущего года.

© Российская Газета

В первом квартале 2025 года Xiaomi понесла убытки в размере примерно 70 миллионов долларов, несмотря на то что было продано около 76 тысяч автомобилей. Это означает, что компания теряла примерно 900 долларов на каждом электрокаре. Ранее убытки составляли около 1400 долларов на одну машину.

Кроме того, увеличилась средняя стоимость продаваемых электромобилей. Во втором квартале 2024 года она составляла около 31 тысячи долларов, а теперь выросла до 35 тысяч. Это во многом связано с запуском продаж экстремального SU7 Ultra, который в базовой комплектации стоит 72,7 тысячи долларов. За топовую версию Nürburgring Limited Edition просят внушительные 112 тысяч долларов.

Китайскому автопроизводителю удалось увеличить объемы производства, но из-за высокого спроса проблемы с поставками все еще существуют. В частности, все кроссоверы YU7 Max были распроданы в первый же день продаж 26 июня. Теперь клиенты ожидают получения автомобилей, сроки достигают 53 недель, то есть примерно года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что интерес к Xiaomi YU7 превзошел возможности производства.