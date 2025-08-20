GAC рассказал о «технике» полноприводного GS4 для России

GAC везет в Россию GS4 с полным приводом. Каким он будет.

Китайская компания анонсировала скорую премьеру полноприводного GS4: такой кроссовер появится в продаже в России в сентябре, спустя примерно полгода после премьеры переднеприводной модели. AWD-версию предложат с более мощным двигателем, а также с автоматом и с электрогидравлической муфтой Haldex шестого поколения от BorgWarner. Цены раскроют ближе к рыночному дебюту новинки.

В движение полноприводный GAC GS4 приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 231 лошадиных сил (380 Нм крутящего момента), которым также оснащают флагманский GS8. Пару ему составляет классический автомат Aisin. Отмечается, что агрегат расходует 9,2 литра топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. Другие показатели пока не раскрывают.

GS4 с приводом на все колеса получит семь ездовых пресетов, включая три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь». Кроссовер сам выбирает оптимальные настройки, управляя чувствительностью педали газа, меняя усилия на рулевом колесе и параметры системы AVDC.

Кроссовер с передним приводом, напомним, россиянам предлагают с турбомотором 1,5 на 170 сил и семидиапазонным преселективным «роботом». Стоимость без скидок — от 2 999 000 рублей.

В июле GAC реализовал в России 271 экземпляр GS4. Производитель ожидает, что появление полноприводного варианта подстегнет спрос.

В июле GAC вывел на российский рынок еще одну новинку — GS8 без третьего ряда сидений. Автомобиль с увеличившимся багажником, «зимним» пакетом и 231-сильным мотором предлагают за 4 199 000 рублей.