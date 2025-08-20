В Белоруссии начнут штамповать кузова автомобилей Belgee

«В данный момент институтом Белпромпроект ведутся работы по проектированию дополнительного расширения цеха сварки и организации производства цеха штамповки», — рассказал журналистам руководитель СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский. По его словам, это станет очень важной вехой.

© Quto.ru

После завершения проектирования предприятие объявит конкурс, победитель которого займётся строительством штамповочного цеха.

С освоением операции вырастет степень локализации выпускаемой продукции, что должно положительно повлиять на стоимость производимых автомобилей.

Добавим, что недавно СЗАО «БЕЛДЖИ» пережило большую модернизацию, после чего мощность конвейера выросла до 120 тысяч машин ежегодно.

Сейчас Belgee занимается производством трёх моделей: компактного кроссовера X50 (Geely Coolray), среднеразмерного вседорожника X70 (Geely Atlas Pro) и седана S50 (Geely Emgrand).

Между тем, россияне всё чаще приобретают автомобили Belgee. Так, середина августа стала удачной для белорусской автомобильной марки на российском рынке.