В Чехии разрешат ездить со скоростью 150 км/час

В настоящее время в Чехии действует скоростной режим 130 км/час на автомагистралях, однако этот порог может увеличиться с сентября, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным чешского управления дорог и автомагистралей, на 50-километровом участке шоссе №3 (Dálnice 3) водителям будет разрешено двигаться со скоростью 150 км/ч вместо нынешних 130.

Однако скорость 150 км/час будет допустима только в хорошую погоду. Специальные электронные табло будут информировать, разрешены ли обычные 130 или все же 150 км/ч. Знаки автоматически переключаются на прежнее ограничение скорости при неблагоприятных погодных условиях. Чехия вложила около 2,2 млн евро в 42 такие электронные вывески.

Движение в тестовом режиме начнется на шоссе между городами Будвейс и Табор. Маршрут является частью запланированного дорожного сообщения между столицей Чехии Прагой и Линцем. Если тестовый заезд пройдет хорошо, то и другие трассы могут получить более высокий предел скорости. Речь идет о шоссе №1 в направлении Остравы на востоке страны и шоссе №11 в Градец-Кралове на севере Чехии.