Нет конца и края: Ford вновь отзывает автомобили, не успев починить предыдущие

Российская Газетаиещё 2

Компания Ford преодолела отметку в сотню отзывных кампаний, внезапно увеличив их количество с 98 до 104 менее чем за девять месяцев. И, по мнению портала CarScoops, это только вершина айсберга, поскольку череда неудач тянется за американским производителем уже долгое время.

Ford вновь отзывает автомобили, не успев починить предыдущие
© Российская Газета

Для сравнения, у второго по величине автопроизводителя в мире, Fiat Chrysler Automobiles, их число составляет всего 21.

Три сервисные акции связаны с неисправными парковочными огнями на модели F-150 2022 года. Проблема заключается в том, что они могут мигать при включении световых приборов. В общей сложности под отзыв попадает 22 166 автомобилей.

Большинство отозванных машин проходят эту процедуру впервые, однако некоторые - повторно. В зависимости от конкретной модели дилеры будут либо обновлять программное обеспечение модуля управления светодиодами, либо обновлять ПО и заменять сам блок.

Один из Mustang 2024 года попал под отзыв из-за некачественного ремонта, который был выполнен ранее. Это может вызвать проблемы с работой приборной панели при запуске двигателя или в процессе движения автомобиля.

Еще 102 кроссовера Lincoln Nautilus, выпущенных в период с 2024 по 2025 годы, также подлежат отзыву. Причина - некорректная работа системы автоматического складывания стекол, которая неверно реагирует на препятствия.

41 875 автомобилей Lincoln Corsair, произведённых с 2020 по 2022 годы, также подлежат сервисной акции из-за проблем с разъёмом камеры заднего вида, что может привести к искажению или отсутствию изображения.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что что Ford отзывает 700 тысяч машин из-за проблем с форсунками.