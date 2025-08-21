Ford вновь отзывает автомобили, не успев починить предыдущие

Компания Ford преодолела отметку в сотню отзывных кампаний, внезапно увеличив их количество с 98 до 104 менее чем за девять месяцев. И, по мнению портала CarScoops, это только вершина айсберга, поскольку череда неудач тянется за американским производителем уже долгое время.

Для сравнения, у второго по величине автопроизводителя в мире, Fiat Chrysler Automobiles, их число составляет всего 21.

Три сервисные акции связаны с неисправными парковочными огнями на модели F-150 2022 года. Проблема заключается в том, что они могут мигать при включении световых приборов. В общей сложности под отзыв попадает 22 166 автомобилей.

Большинство отозванных машин проходят эту процедуру впервые, однако некоторые - повторно. В зависимости от конкретной модели дилеры будут либо обновлять программное обеспечение модуля управления светодиодами, либо обновлять ПО и заменять сам блок.

Один из Mustang 2024 года попал под отзыв из-за некачественного ремонта, который был выполнен ранее. Это может вызвать проблемы с работой приборной панели при запуске двигателя или в процессе движения автомобиля.

Еще 102 кроссовера Lincoln Nautilus, выпущенных в период с 2024 по 2025 годы, также подлежат отзыву. Причина - некорректная работа системы автоматического складывания стекол, которая неверно реагирует на препятствия.

41 875 автомобилей Lincoln Corsair, произведённых с 2020 по 2022 годы, также подлежат сервисной акции из-за проблем с разъёмом камеры заднего вида, что может привести к искажению или отсутствию изображения.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что что Ford отзывает 700 тысяч машин из-за проблем с форсунками.