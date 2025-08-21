Россиянин лишился прав из-за обеда с окрошкой

В Алтайском крае суд лишил прав водителя, который съел окрошку перед тем, как сесть за руль.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей, сотрудники ГИБДД остановили мужчину в Змеиногорском районе. Инспектору показалось, что водитель пьян, и он предложил ему пройти медосвидетельствование. Прибор на месте показал небольшое превышение допустимой концентрации спирта в выдыхаемом воздухе.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и семь месяцев. Мужчина подал апелляционную жалобу. Он заявил, что был привлечен к ответственности несправедливо. Водитель уверял, что просто ел окрошку на квасе и запил безалкогольном пивом. Апелляционная инстанция отклонила этот довод и оставила решение мирового суда в силе.