На заводе "Москвич" могут начать выпуск кроссовера на базе MG

Завод "Москвич" может вывести на рынок новый кроссовер, базирующийся на модели MG HS от китайского автоконцерна SAIC. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили". По предварительной информации, новинка будет продаваться под именем "Москвич М70".

Источник портала предоставил выписку из реестра деклараций о соответствии касательно новой модели автомобиля с коммерческим обозначением "Москвич М70". Следует подчеркнуть, что получение данного документа является неотъемлемой частью процедуры оформления одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Из текста документации становится ясно, что внутреннему заводскому номеру модели соответствует AS33. Коды ТН ВЭД указывают на легковой автомобиль с двумя вариантами двигателей: от 1000 до 1500 и от 1800 до 2300 кубических сантиметров. Дополнительные технические характеристики нового "Москвича" пока не разглашаются.

На сегодняшний день в Китае есть только одна модель с внутренним номером AS33 - кроссовер MG HS второго поколения, который предназначен для экспорта.

MG HS представляет собой кроссовер с габаритными параметрами: длина 4655 мм, ширина 1890 мм и высота 1890 мм. Колёсная база автомобиля составляет 2765 мм.

В салоне машины расположен 24,6-дюймовый двойной монитор. Экран поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли находится селектор коробки передач, блок физических кнопок и беспроводная зарядка для смартфона.

Кроссовер доступен с двумя вариациями силовых агрегатов. Первый - это 1,5-литровый турбомотор мощностью 172 лошадиные силы, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй вариант - более мощный 2-литровый двигатель, развивающий 231 лошадиную силу, оснащённый 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод в обоих случаях передний.

