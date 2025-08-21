Доверие вместо давления: дилеры начинают работать по правилам клиента

Российский авторынок переживает непростые времена. По данным Минпромторга, за первое полугодие 2025 года продажи новых автомобилей упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В такой ситуации каждый потенциальный клиент становится на вес золота, и чтобы его привлечь и удержать, дилерам приходится полностью пересматривать свой подход. Какие технологии помогают в этом, редакции Quto рассказал коммерческий директор Авто.ру Даниил Шкурыгин.

Путь покупателя теперь начинается не в салоне, а в интернете. Исследование Авто.ру показывает, что 93% клиентов сначала изучают информацию онлайн. Поэтому первое впечатление формируют качественные фотографии, детальное описание автомобиля и скорость ответа на запросы в чатах и по телефону. Чтобы помочь продавцам, онлайн-площадки внедряют нейросети: искусственный интеллект автоматически генерирует понятные описания и акцентирует выгоды предложения, что повышает конверсию.

Важным инструментом для достижения успешных продаж стали объёмные данные. Современные аналитические системы не только готовят отчёты, но и прогнозируют тренды, спрос и даже подсказывают дилерам, когда и насколько нужно снизить цену на «залежавшуюся» модель, чтобы оставаться в плюсе. Сквозная аналитика помогает персонализировать предложение и даже анализирует работу менеджеров, указывая на ошибки в общении.

Потенциальными клиентами сейчас особенно ценится прозрачность. Опытные онлайн-покупатели из поколения Z — «зумеры» (1997-2010 годы рождения) — хотят знать всю историю автомобиля до визита в салон. Сервисы стали предоставлять полные отчеты по VIN сразу при первом обращении, что сразу формирует доверие к компании и бренду.

Успешный дилерский центр сегодня — это не просто место продаж, а агрегатор услуг. Здесь помогают оформить кредит, отправив одну заявку в несколько банков сразу, или даже организовать покупку автомобиля из Китая со всеми документами. Задача — взять на себя все сложности, максимально упростив процесс для клиента.

Гибкость, скорость и готовность внедрять новые технологии становятся критически важными для выживания автобизнеса. Технологическая трансформация — это уже не опция, а необходимость, чтобы оставаться на плаву и соответствовать запросам будущих клиентов.

