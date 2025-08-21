Стало известно, какой будет новая версия Nissan Teana

Стало известно, какой будет новая версия популярного в РФ седана Nissan Teana
Опубликованы фото нового Nissan Teana для рынка КНР
Возрожденный Nissan Teana должен появиться на рынке Китая до конца 2025 года, сообщил представитель компании. Производство этих автомобилей было остановлено в 2018-м. На международных рынках автомобиль известен под именем Altima.
В данный момент осуществляется подготовка к выпуску новой Teana, которая фактически будет модернизированной версией Nissan Altima модели 2018 года. Новый бизнес-седан получит название Teana Plus и станет доступен для приобретения в Китае в четвертом квартале 2025 года.
Модернизация затронет как внешний вид, так и интерьер модели. Пока неясно, какие именно изменения произойдут в салоне, но предполагается, что автомобиль оснастят новым «цифровым кокпитом» с усовершенствованной мультимедийной системой и расширенными цифровыми функциями.
Длина кузова увеличится до 4920 мм (+14 мм). На изображениях видно множество изменений в передней части: будет изменена радиаторная решетка, бампер и фары. Сзади модель получит «монофонарь» с пиксельным дизайном, а логотип марки будет подсвечиваться.
Также новую Teana оснастят новыми 17- и 19-дюймовыми колесами, а кузов будет доступен в опциональной двухцветной окраске. Под капотом Nissan Teana Plus разместится 2,0-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 243 л.с., работающий в паре с вариатором. Версии с атмосферными двигателями, как ожидается, больше не будут доступны. Прежняя Altima и новая Teana Plus будут предлагаться на рынке Китая одновременно.