Ожидание проезда по Крымскому мосту составляет более 4 часов

Въезд на Крымский мост в сторону Краснодарского края сковали пробки. Время ожидания досмотра составляет более 4 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Главный мост. Оперативная информация».

По данным на 16:00 обстановка на подъездах к Крымскому мосту неоднородна. Со стороны Краснодарского края проезд свободен и не предполагает задержек.

Из Крыма на подъезде к мосту скопилось 1530 автомобилей, ожидающих досмотра. Водителям, которые направляются в Краснодарский край, рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездки и отслеживать обновления.

Ранее сообщалось, что днем 4 августа 2025 года пробка перед Крымским мостом растянулась на 25 км. По данным на 14:00 на трассе А-290, не доезжая до пунктов досмотра со стороны Краснодарского края, скопилось 2 175 машин.