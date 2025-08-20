Сын Сергея Бодрова отказался покупать автомобиль отца

Сын знаменитого по культовым фильмам «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова актера Сергея Бодрова-младшего отказался покупать его автомобиль Land Rover Defender. Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, еще в начале весны нынешняя владелица транспорта предложила приобрести его сыну артиста. Он ответил, что у него нет денег на подобную покупку, следует из публикации.

Согласно карточке товара, за внедорожник Land Rover Defender 2000 года выпуска просят 1,18 миллиона рублей. За 25 лет машина успела пробежать целых 370 тысяч километров. Сейчас он ездит по дорогам города Серова в Свердловской области.

