В Риме начались продажи легендарного УАЗ-469 1983 года: кузов кабриолет

В Италии на одном из популярных сайтов объявлений autoscaut.it на продажу выставили уникальный УАЗ-469 1983 года выпуска с дизельным двигателем. Этот знаменитый во всем мире советский внедорожник был полностью отреставрирован заботливой хозяйкой и теперь находится в состоянии нового автомобиля.

"Уазик" из Рима разительно выделяется на фоне аналогичных машин, продающихся на рынке в РФ. Он не только в отличном техническом состоянии, но и полностью переработан. После реставрации он проехал всего 100 километров. Владелица позиционирует свою машину как спартанский автомобиль с грубым характером, готовый на любые приключения.

Однако не только хорошим внешним видом ценен этот образец. Внедорожник оснащен 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 76 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Дизельные версии для этой модели в нашей стране были большой редкостью, поэтому такой экземпляр особенно ценен. Автомобиль зарегистрирован как грузовой с двухместной кабиной, но его можно легко переоборудовать в легковой, рассчитанный на семерых пассажиров.

Кузов внедорожника окрашен бежевой эмалью, а бамперы и решетка радиатора - в черный.

Один из ключевых автомобилей Советской Армии - УАЗ-469 - производился на Ульяновском заводе с 1972 года и оставался на конвейере почти 40 лет. За основу модели взяли платформу "Волги" ГАЗ-21, известную своей надежностью и прочной конструкцией.

Владелица из Рима оценила его в €14 000, что эквивалентно примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу и примерно в два раза дороже, чем просят за аналогичные экземпляры в России.

