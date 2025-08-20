Россия вернулась в «тройку» самых успешных авторынков Европы

Россия стала третьим по величине автомобильным рынком Европы. Российский авторынок, который в июне находился на шестой позиции в общеевропейском рейтинге, по итогам июля 2025 года совершил значительный скачок и оказался на третьем месте. Об этом говорят данные консалтинговой компании GlobalData, обнародованные порталом Just Auto.

Лидером по продажам в середине лета осталась Германия, где было реализовано 264 802 машины, что на 11,1% больше, чем в июле прошлого года. Вторую строчку среди крупнейших авторынков Европы заняла Великобритания с результатом в 140 154 единицы, и это на 5% меньше, чем годом ранее.

Если учитывать Россию в общеевропейской статистике, то российский рынок демонстрирует впечатляющий рост. В середине лета в нашей стране было продано 120 649 новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Но даже спад продаж не помешал оказаться в «тройке» лучших.

Четвёртый показатель продемонстрировала Италия с объёмом продаж в 118 493 машины (спад на 5,1%). В «пятёрку» также вошла Франция, где дилеры реализовали 116 377 автомобилей (спад на 7,7%).

Рост продаж на 17,1% в Испании с результатом в 98 337 единиц не позволил ей войти в топ-5 лучших, но положительная динамика на фоне снижения продаж в соседних европейских странах заслуживает упоминания.