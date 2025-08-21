Старые программы обучения в автошколах продлили на полгода

Старые программы обучения для получения водительского удостоверения будут действовать еще как минимум полгода. Соответствующий приказ Минпросвещения утвержден Минюстом.

Новые стандарты подготовки разрабатываются уже более года и должны были вступить в силу с 1 сентября этого года. Но они так и не утверждены, именно по этой причине Минпросвещения решило оставить в силе предыдущие.

Поясним. Каждая автошкола, конечно, готовит собственные методы и программы обучения водителей, но только на основе программ, выпущенных Минпросвещения. За соответствием регулярно следит ГИБДД. Так что образовательные организации и будущие водители получили некую отсрочку.

Напомним, что предлагалось в новых программах:

Некоторые уроки автошколы смогли бы проводить дистанционно.На категории автобусов не требуется проходить обучение заново. Достаточно пройти курс переподготовки. Ведь к этой категории допускают только при наличии стажа управления легковым авто или грузовиком.Предусмотрена возможность подготовки водителей в автопарках.

В общем, новые программы могли бы принести пользу, как будущим автомобилистам, так и автошколам. Остается дождаться их утверждения.