Экспорт автомобилей из Японии в Россию продолжает сокращаться

Министерство финансов Японии опубликовало данные, из которых следует, что в июле текущего года страна экспортировала в Россию на 19,2% меньше автомобилей, чем в том же месяце прошлого года.

© Quto.ru

Более значительным и резким стало сокращение поставок автокомплектующих и запчастей — их объём упал сразу на 75%.

Для России Япония традиционно является основным поставщиком подержанных машин. Но в этом сегменте наметилось серьёзное снижение.

Если в июле 2025 года на японские автомобили с пробегом пришлось 46,1% от всего ввезенного в нашу страну объёма б/у машин, то годом ранее эта доля была значительно выше и составляла 62,7%.