В России резко вырос спрос на аренду внедорожников

Этим летом в нашей стране было зафиксировано значительное увеличение количества заявок на аренду кроссоверов и внедорожников. Тёплое время года традиционно является периодом пиковой активности для рынка каршеринга. На фоне увеличения числа путешествующих на автомобиле по России сегмент SUV стал особенно популярным, отметил директор компании RexRent Евгений Мелехин.

По его словам, россияне выбирают кроссоверы из-за большого объёма багажного отделения и просторного заднего ряда сидений, что обеспечивает комфорт пассажирам.

Как стало известно редакции Quto, наибольшим спросом в этом сезоне пользуется кроссовер Belgee X50. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с мая по июль), рост спроса на эту модель достиг 48%. В сегменте премиальных автомобилей лидером по популярности стал Changachan UNI-K, востребованность которого выросла на 22% по сравнению с прошлым годом. В это же время интерес к бюджетным седанам, таким как Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, увеличился в среднем на скромные 9%.

Эксперт подчеркнул важность не только удовлетворения спроса клиентов, но и оперативной адаптации их изменяющихся запросов. По его мнению, качественного роста в сегменте автомобильной аренды можно достичь только благодаря постоянному анализу рыночных тенденций.