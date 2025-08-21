Названа самая популярная модель люксовых авто с пробегом

Из всех проданных в июле люксовых авто с пробегом почти половина (98 единиц) пришлась на Bentley. Rolls-Royce занимает второе место с 45 машинами (18%). В июле россияне также приобрели 40 подержанных Maserati, 38 Lamborghini, 18 Ferrari и 9 Aston Martin, сообщает «Автостат».

Самой популярной моделью стал Bentley Continental GT, который был продан в количестве 40 единиц. На втором месте – Bentley Bentayga (31 единица), на третьем – Lamborghini Urus (28 единиц). За семь месяцев 2025 года в РФ было продано 1 493 подержанных авто класса Luxury, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

