Спортивный кроссовер Nissan X-Trail Nismo показали на фото

Презентация нового X-Trail Nismo состоится в Японии в конце августа. В сети уже появился тизер, который показывает переднюю часть машины. Кроссовер получит спортобвес, 20-дюймовые диски, перенастроенную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами для улучшения управляемости, а также обновленное ПО для системы полного привода. Внутри автомобиля будут установлены сиденья Recaro с кожано-алькантаровой обивкой, аудиосистема Bose с девятью динамиками, а также красные акценты и карбоновые элементы декора.

По данным японских источников, X-Trail Nismo сохранит гибридную систему e-Power с мощностью 215 л.с., включающую 1,5-литровый двигатель, работающий как генератор, и электромоторы на обеих осях.

