Alfa Romeo представил ограниченную серию из 33 моделей Stradale

Все экземпляры были распроданы до того, как суперкар появился на американских дорогах. Дизайн вдохновлен легендарной моделью Tipo 33 Stradale 1967 года. Клиенты могут выбрать между двумя версиями – бензиновой и электрической. В первой модификации суперкар оснащен 3-литровым V6 двигателем с двойным турбонаддувом, развивающим 620 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Электрическое исполнение включает три электродвигателя общей мощностью 750 л.с. и батарею емкостью 90 кВт·ч, что обеспечивает пробег до 490 км.

© Alfa Romeo

Обе версии способны разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды и достигать максимальной скорости 333 км/ч. Стоимость Alfa Romeo 33 Stradale оценивается примерно в 1,7 млн евро. Для коллекционеров и ценителей роскоши эта модель уже стала символом 2025 года.

Напомним, что в Москве представили электрокар Kaiyi E-Qute 04. В 2026 году в России стартуют продажи ICaur V27.