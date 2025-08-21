Пешеходы нарушают правила в два раза чаще водителей

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Пешеход». Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, за время проведения мероприятия было выявлено более 2 тысяч нарушителей, однако автомобилисты не соблюдали ПДД намного реже, чем пешеходы.

© Quto.ru

Так, в отношении водителей было составлено 750 протоколов о непредоставлении преимущества на «зебре». В то время как гаишники поймали 1 341 пешеходов, которые перебегали дорогу где попало или на красный свет.

«Водителям напомнили о необходимости быть внимательнее к пешеходам и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. С юными участниками дорожного движения и их родителями провели разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов», — уточнили в ведомстве.

Ранее водителей предупредили об уголовной ответственности за облитого грязью пешехода. По словам эксперта, в российском законодательстве нет конкретного запрета на намеренный вред пешеходу, когда тот оказывается с ног до головы облит грязью из лужи, по которой только что проехала машина. Однако у пострадавшего есть право на защиту даже в таком случае.