Названы сроки появления Jaecoo J6 в России

Китайская компания сдвинула сроки появления на российском рынке нового кроссовера, который ранее был известен под индексом J5. Предполагалось, что паркетник доберётся до нашей страны в первой половине 2025 года, однако позднее премьера была перенесена на IV квартал. Теперь же в представительстве марки сообщили порталу «Автовзгляд», что продажи автомобиля стартуют не ранее весны 2026 года.

Изначально предполагалось, что модель будет продаваться в России под именем J5, однако теперь производитель пояснил, что решение о переименовании в J6 было принято «для унификации модельного ряда».

Характеристики новинки уже известны. Его размеры составляют 4380 х 1860 х 1650 мм в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями равно 2610 мм, а дорожный просвет — 190 мм.

В движение кроссовер будет приводить 1,5-литровый наддувный двигатель, работающий в паре с вариатором, привод — полный. Машина обзаведётся фаркопом и караоке, также китайцы разработали ряд решений, которые повысят комфорт путешествий с домашними животными.

Главными конкурентами Jaecoo J5 называют Changan CS35 Plus, Geely Cityray, Haval Jolion.

Одновременно уточняется, что окончательное решение о расширении модельного ряда бренда на российском рынке за счёт представленных минувшим летом J3 и J10 ещё не принято.