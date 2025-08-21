Проблема выбегания лосей на дороги в Новгородской области усугубится

Глава комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов заявил, что вскоре у лосей начнется брачный период. Во время гона они начинают гораздо активнее перемещаться по территории региона и, как следствие, чаще выбегать на дороги. А это неизбежно приводит к возрастанию числа ДТП с участием животных. Это смертельно опасно не только для самих лосей, которые зачастую гибнут под колесами, но и для водителей.

Власти призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, оставляя себе пространство для маневра. Особую бдительность следует проявлять ночью и вечером. Если ДТП все же случилось, то места наезда на лося нельзя покидать до приезда ГИБДД. А иначе можно лишиться прав. Дмитрий Графов, что за каждого сбитого лося ОСАГО выплачивает в качестве компенсации 80 тысяч рублей. Если страховки нет, то компенсировать ущерб природным ресурсам придется из своего кармана.

